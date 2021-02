Napoli, diffuso l’esito degli esami di Osimhen: resterà in osservazione a Bergamo. Il comunicato (Di lunedì 22 febbraio 2021) Momenti concitati nel finale di Atalanta-Napoli.Paura all'89° della sfida tra Atalanta e Napoli. Nel finale della gara del "Gewiss Stadium", Victor Osimhen, è atterrato al suolo battendo la testa e perdendo i sensi a seguito di un contrasto di gioco con Romero. Prontamente soccorso dallo staff medico del club azzurro, era stato trasportato in ospedale, riprendendo conoscenza durante il tragitto. Il calciatore è stato condotto al "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo per sottoporsi agli esami del caso, il cui esito è stato comunicato pochi istanti fa dal club partenopeo, attraverso una nota ufficiale.“Victor Osimhen, in seguito all’infortunio con trauma cranico subìto nei minuti finali di Atalanta-Napoli, si è sottoposto a esami con esito ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) Momenti concitati nel finale di Atalanta-.Paura all'89° della sfida tra Atalanta e. Nel finale della gara del "Gewiss Stadium", Victor, è atterrato al suolo battendo la testa e perdendo i sensi a seguito di un contrasto di gioco con Romero. Prontamente soccorso dallo staff medico del club azzurro, era stato trasportato in ospedale, riprendendo conoscenza durante il tragitto. Il calciatore è stato condotto al "Papa Giovanni XXIII" diper sottoporsi aglidel caso, il cui esito è statopochi istanti fa dal club partenopeo, attraverso una nota ufficiale.“Victor, in seguito all’infortunio con trauma cranico subìto nei minuti finali di Atalanta-, si è sottoposto acon esito ...

