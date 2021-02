Milleproroghe in arrivo | Cig | blocco sfratti e stop a concessioni trivelle

FirenzePost : Milleproroghe: in arrivo novità per Cig Covid, bonus vacanze e precari della p.a. -

Ultime Notizie dalla rete : Milleproroghe arrivo

Sciolti i principali nodi del decreto che domani arriverà alla Camera. Posticipata al 31 dicembre anche la scadenza dei bonus ...... l'adozione delle risorse proprie chieste dall'Ue, in testa l'Italia con il decreto. ... dopo avere appreso che la quota di aiuti inda Bruxelles sarà inferiore di circa mezzo ...Rimane incerto il futuro dei Tribunali di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona. "L'emendamento che avrebbe permesso la proroga per il prosieguo delle attività dopo il 14 settembre 2022 è sparito dal de ...Torna il rischio chiusura per il Tribunale di Vasto. Il sindaco Menna chiede l'intervento dei parlamentari: «Presidio fondamentale per il territorio».