M5S: Di Maio, 'non dobbiamo spaccarci' (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Io non credo che ai cittadini italiani interessi qualcosa delle nostre polemiche interne. Molti opinionisti da salotto invece sperano che il Movimento vada in frantumi. In questo momento c'è un dibattio interno forte e faide che non fanno al Paese". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Fb. Il voto su Rousseau "per noi è come un congresso" e il risultato ha visto una spaccatura: 60 per il sì a Draghi e 40 per no. "A chi mi chiede quale è il Movimento? IL 60 o il 40? Io rispondo che per me è il 100%. Non dobbiamo spaccarci". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Io non credo che ai cittadini italiani interessi qualcosa delle nostre polemiche interne. Molti opinionisti da salotto invece sperano che il Movimento vada in frantumi. In questo momento c'è un dibattio interno forte e faide che non fanno al Paese". Lo dice Luigi Diin diretta Fb. Il voto su Rousseau "per noi è come un congresso" e il risultato ha visto una spaccatura: 60 per il sì a Draghi e 40 per no. "A chi mi chiede quale è il Movimento? IL 60 o il 40? Io rispondo che per me è il 100%. Non".

fattoquotidiano : Il Movimento in questi anni di governo è molto cambiato: competenza invece di populismo, “crescita sana” invece di… - Lillo68904581 : RT @carlakak: Prosegue il rigoroso controllo 'da dentro' dei mastini Crimi e Di Maio sulle porcate del Governo Draghi???? -Rinviato di due a… - TV7Benevento : M5S: Di Maio, 'non dobbiamo spaccarci'... - Robertam_63 : RT @carlakak: Prosegue il rigoroso controllo 'da dentro' dei mastini Crimi e Di Maio sulle porcate del Governo Draghi???? -Rinviato di due a… - lauriesail : RT @fattoquotidiano: Il Movimento in questi anni di governo è molto cambiato: competenza invece di populismo, “crescita sana” invece di “de… -