LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: in dieci in fuga, gruppo a 2?! (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 La seconda ora di gara è stata percorsa a 33 km/h di media. 14:40 Il gruppo sta affrontando la salita in questo momento, mentre i fuggitori stanno affrontando 5 chilometri di discesa. 14:37 I primi dieci hanno passato il secondo GPM con venti secondi di margine su Houle, El Fares e Gorka Izagirre. 14:34 Gli atleti stanno scollinando, siamo in cima al Col de Braus. 14:31 Si stacca dai primi El Fares, mentre Felline, Houle e Gorka Izagirre sono invece a 15”. 14:28 I corridori sono ormai vicini al secondo GPM. 14:25 Si ricompatta la situazione in testa, De la Cruz è stato ripreso da Geoghegan Hart, Vuillemromz, Perez, Tusveld, Brambilla, Janssen, El Fares e Molard. 14:22 Attenzione, problemi tecnici per De la Cruz in discesa! 14:21 Aumenta l’andatura, gli atleti si ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:43 La seconda ora di gara è stata percorsa a 33 km/h di media. 14:40 Ilsta affrontando la salita in questo momento, mentre i fuggitori stanno affrontando 5 chilometri di discesa. 14:37 I primihanno passato il secondo GPM con venti secondi di margine su Houle, El Fares e Gorka Izagirre. 14:34 Gli atleti stanno scollinando, siamo in cima al Col de Braus. 14:31 Si stacca dai primi El Fares, mentre Felline, Houle e Gorka Izagirre sono invece a 15”. 14:28 I corridori sono ormai vicini al secondo GPM. 14:25 Si ricompatta la situazione in testa, De la Cruz è stato ripreso da Geoghegan Hart, Vuillemromz, Perez, Tusveld, Brambilla, Janssen, El Fares e Molard. 14:22 Attenzione, problemi tecnici per De la Cruz in discesa! 14:21 Aumenta l’andatura, gli atleti si ...

