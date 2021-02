Insulti alla Meloni, da Salvini a Gasparri indice puntato contro il professore universitario: «Va cacciato» (Di domenica 21 febbraio 2021) Molta la solidarietà del centrodestra alla leader di FdI per le offese ricevute dal professore universitario di Siena. Quegli epiteti sono una vergogna, non è possibile che possano essere tollerati. «Parole vergognose, Insulti inauditi, autentico odio politico», afferma Matteo Salvini. «Altro che scuse, questo “professore” merita il licenziamento. Tutta la mia solidarietà e il mio abbraccio a Giorgia Meloni». «Cacciare subito quel professore universitario» «Credo che se questo Gozzini , che ha usato parole vergognose su Giorgia Meloni, trovasse in aula pacifici cittadini dissenzienti – qualora tornasse in cattedra – non dovrebbe meravigliarsi. Va cacciato. Subito! Capito Ministro?». Lo dice con ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 febbraio 2021) Molta la solidarietà del centrodestraleader di FdI per le offese ricevute daldi Siena. Quegli epiteti sono una vergogna, non è possibile che possano essere tollerati. «Parole vergognose,inauditi, autentico odio politico», afferma Matteo. «Altro che scuse, questo “” merita il licenziamento. Tutta la mia solidarietà e il mio abbraccio a Giorgia». «Cacciare subito quel» «Credo che se questo Gozzini , che ha usato parole vergognose su Giorgia, trovasse in aula pacifici cittadini dissenzienti – qualora tornasse in cattedra – non dovrebbe meravigliarsi. Va. Subito! Capito Ministro?». Lo dice con ...

