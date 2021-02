In Germania anche il calcio combatte il Covid: il St. Pauli mette in vendita sul suo shop mascherine Ffp2 (Di domenica 21 febbraio 2021) Non solo la vittoria tra le mura amiche contro l'SV Darmstadt, il St. Pauli si mette in mostra anche per vicende extra campo. La squadra tedesca che milita in Zweite Liga, ha deciso di dare una mano, a modo suo, per combattere la pandemia di Covid-19.St. Pauli, in vendita mascherine Ffp2 nel suo shopCome annunciato dalla stessa società anche via social, sul sito del club tedesco è ora possibile acquistare mascherine Ffp2 per combattere l'espansione del coronavirus in Germania. Il St. Pauli ha deciso di optare per una scelta in questo senso mettendo in vendita al presso di 0.65 ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) Non solo la vittoria tra le mura amiche contro l'SV Darmstadt, il St.siin mostraper vicende extra campo. La squadra tedesca che milita in Zweite Liga, ha deciso di dare una mano, a modo suo, perre la pandemia di-19.St., innel suoCome annunciato dalla stessa societàvia social, sul sito del club tedesco è ora possibile acquistareperre l'espansione del coronavirus in. Il St.ha deciso di optare per una scelta in questo sensondo inal presso di 0.65 ...

