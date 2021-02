Il principe Carlo lascia l'ospedale in lacrime. Inghilterra sconvolta: Filippo sta morendo? | Guarda (Di domenica 21 febbraio 2021) Inghilterra in ansia per le condizioni del principe Filippo di Edimburgo, il consorte della Regina Elisabetta ricoverato al King Edward VII di Londra. Hanno sconvolto il Paese le immagini del figlio, il principe Carlo, che esce in lacrime dalla visita al genitore in ospedale. E lo stesso fatto che sia stata la prima visita di un familiare lascerebbe intendere quanto critiche siano le condizioni del principe, che compirà 100 anni il prossimo 10 giugno. Come sottolineato dal giornalista Jason Farrell, molto vicino alle cose di Buckingham Palace, la stessa visita di Carlo era totalmente inaspettata e insolita, come se organizzata in tutta fretta. Peraltro, come sottolineato dall'ospedale, le visite dei parenti sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021)in ansia per le condizioni deldi Edimburgo, il consorte della Regina Elisabetta ricoverato al King Edward VII di Londra. Hanno sconvolto il Paese le immagini del figlio, il, che esce indalla visita al genitore in. E lo stesso fatto che sia stata la prima visita di un familiare lascerebbe intendere quanto critiche siano le condizioni del, che compirà 100 anni il prossimo 10 giugno. Come sottolineato dal giornalista Jason Farrell, molto vicino alle cose di Buckingham Palace, la stessa visita diera totalmente inaspettata e insolita, come se organizzata in tutta fretta. Peraltro, come sottolineato dall', le visite dei parenti sono ...

