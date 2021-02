Il Benevento parcheggia il pullman | la Roma non va oltre lo 0-0 e spreca una grande chance

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021)– Archiviata la bella vittoria in Europa League arrivata sul campo del Braga, lava aper il posticipo di Serie A in cerca di una vittoria pesante vista la sconfitta del Milan nel derby contro l’Inter e i successi di Lazio e Atalanta. Esordio in campionato per Fazio, Spinazzola di nuovo centrale, in attacco torna Mayoral. Lapadula pescato in fuorigioco Al decimo minuto i sanniti si portano in vantaggio con Lapadula, che controlla un lancio di Ionita resistendo al ritorno di Mancini e batte Pau Lopez, ma il guardalinee segnala correttamente la posizione irregolare dell’attaccante beneventano. Ci prova Pellegrini Superata la mezz’ora arriva la prima buona occasione della partita anche per i capitolini, con Pellegrini che recupera il pallone su un errore in fase di disimpegno dele giunto ...