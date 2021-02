Draghi sfida la storia con la riforma fiscale (alla danese) (Di domenica 21 febbraio 2021) "Spesse volte ho la sensazione che una esenzione, in questo nostro beato paese, … non si rifiuti a nessuno". Così Ezio Vanoni parlò al Parlamento italiano nel 1949. E Cosciani, l'anno dopo, definiva la questione come la "vera piaga del nostro sistema". Se si pensa che il problema delle varie agevolazioni fiscali, l'evasione, l'elusione e l'avere un sistema tributario troppo complicato siano questioni degli ultimi anni, ci si sbaglia di grosso. Già nel secolo scorso queste distorsioni erano all'ordine del giorno, retaggio del secondo dopoguerra che aveva visto un'ulteriore appesantimento del sistema fiscale italiano. I primi studi per cercare di mettere un po' d'ordine nella babele fiscal di allora iniziarono del 1946 con il lavoro della commissione finanze dell'Assemblea costituente, ma si svolsero anche nella commissione di studio istituita da Pella nel 1947. Da ... Leggi su panorama (Di domenica 21 febbraio 2021) "Spesse volte ho la sensazione che una esenzione, in questo nostro beato paese, … non si rifiuti a nessuno". Così Ezio Vanoni parlò al Parlamento italiano nel 1949. E Cosciani, l'anno dopo, definiva la questione come la "vera piaga del nostro sistema". Se si pensa che il problema delle varie agevolazioni fiscali, l'evasione, l'elusione e l'avere un sistema tributario troppo complicato siano questioni degli ultimi anni, ci si sbaglia di grosso. Già nel secolo scorso queste distorsioni erano all'ordine del giorno, retaggio del secondo dopoguerra che aveva visto un'ulteriore appesantimento del sistemaitaliano. I primi studi per cercare di mettere un po' d'ordine nella babele fiscal di allora iniziarono del 1946 con il lavoro della commissione finanze dell'Assemblea costituente, ma si svolsero anche nella commissione di studio istituita da Pella nel 1947. Da ...

davidallegranti : Il senatore Giorgio Fede del M5s si lancia, rivolto a Draghi: 'Per lei è una sfida non indifferente arrivare dopo G… - nzingaretti : Bene il Presidente #Draghi. Dalle sue parole una conferma: l’Italia è in buone mani. Il @pdnetwork farà la sua part… - fattoquotidiano : La prima sfida dell’ex Bce sarà il disastro occupazionale della Alitalia, simbolo dell’inutilità degli aiuti a piog… - zazoomblog : Il nuovo premier libico a Draghi: Collaboriamo su sfida migranti - #nuovo #premier #libico #Draghi: - SaCe86 : Governo Draghi, la sfida sul Fisco: meno tasse sul lavoro e Irpef più semplice @sole24ore -