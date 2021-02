Atletica, Gianmarco Tamberi vola in cielo! Fiondata ad Ancona, salto da 2.35! Migliore al mondo nel 2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Gianmarco Tamberi ha fatto saltare il banco ai Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera ed è volato letteralmente in cielo nella sua Ancona. L’azzurro si è esaltato nel suo impianto prediletto ed è salito in quota, superando l’asticella posta a 2.35 metri al primo tentativo: show semplicemente sbalorditivo del ribattezzato Gimbo che, dopo il 2.34 siglato in settimana a Torun in occasione di una tappa del World Indoor Tour, ha alzato la quota di un centimetro e ha confermato di essere tornato ai livelli toccati ormai cinque anni fa. Nel 2016, alla vigilia delle Olimpiadi di Rio 2016, firmò il record italiano outdoo a Montecarlo (2.39) salvo poi infortunarsi e dire addio ai Giochi. Un lustro dopo è definitivamente rinato e ha ritrovato il feeling con misure di un certo rilievo. Il rinominato ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)ha fatto saltare il banco ai Campionati Italiani Indoor dileggera ed èto letteralmente in cielo nella sua. L’azzurro si è esaltato nel suo impianto prediletto ed è salito in quota, superando l’asticella posta a 2.35 metri al primo tentativo: show semplicemente sbalorditivo del ribattezzato Gimbo che, dopo il 2.34 siglato in settimana a Torun in occasione di una tappa del World Indoor Tour, ha alzato la quota di un centimetro e ha confermato di essere tornato ai livelli toccati ormai cinque anni fa. Nel 2016, alla vigilia delle Olimpiadi di Rio 2016, firmò il record italiano outdoo a Montecarlo (2.39) salvo poi infortunarsi e dire addio ai Giochi. Un lustro dopo è definitivamente rinato e ha ritrovato il feeling con misure di un certo rilievo. Il rinominato ...

