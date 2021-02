Atalanta – Napoli, 4-2: Muriel fenomenale, terrore per Osimhen (Di domenica 21 febbraio 2021) Impresa Atalanta. I bergamaschi travolgono il Napoli al termine di un match rocambolesco. Espulso Gasperini, ritorna Koulibaly Napoli apparentemente fuori dai giochi. L’Atalanta vince con merito travolgendo gli azzurri al Gewiss Stadium. Dopo un primo tempo scialbo e appannato è Zapata ad aprire le marcature. Al colombiano risponde Zielinski dopo soli sei minuti con un gioiello al volo. Gosens al 64? regala nuovamente il vantaggio ai padroni di casa che colpiscono nuovamente al 71? minuto con una prodezza di Muriel. Non basta l’autogol di Gosens al 76? a rinvigorire gli ospiti, che affondano nuovamente al 79? colpiti duramente dalla testata di Romero che insacca la sfera alle spalle di Meret. L’Atalanta perde il suo allenatore al minuto 26 per reiterate proteste a seguito di un ... Leggi su zon (Di domenica 21 febbraio 2021) Impresa. I bergamaschi travolgono ilal termine di un match rocambolesco. Espulso Gasperini, ritorna Koulibalyapparentemente fuori dai giochi. L’vince con merito travolgendo gli azzurri al Gewiss Stadium. Dopo un primo tempo scialbo e appannato è Zapata ad aprire le marcature. Al colombiano risponde Zielinski dopo soli sei minuti con un gioiello al volo. Gosens al 64? regala nuovamente il vantaggio ai padroni di casa che colpiscono nuovamente al 71? minuto con una prodezza di. Non basta l’autogol di Gosens al 76? a rinvigorire gli ospiti, che affondano nuovamente al 79? colpiti duramente dalla testata di Romero che insacca la sfera alle spalle di Meret. L’perde il suo allenatore al minuto 26 per reiterate proteste a seguito di un ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - Atalanta_BC : ?? In campo così contro il Napoli! ?? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta *4-2 Napoli *(Romero 79‘) #SSFootball - AleCat_91 : [SFOGO] ATALANTA - NAPOLI 4-2: CHISTO NAPOLIERE TONNATO E OSIMHEN ASSENTE! - SkySport : Osimhen, infortunio in Atalanta-Napoli: ha ripreso conoscenza -