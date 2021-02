«Zona arancione in tutta Italia», la richiesta delle regioni per frenare la diffusione delle varianti del Covid (Di sabato 20 febbraio 2021) Le varianti gettano nello sconforto gli esperti che, adesso, temono una nuova risalita dei casi di Coronavirus. Per questo motivo per oggi pomeriggio è stata convocata una riunione straordinaria della Conferenza delle regioni per fare il punto della situazione e avanzare proposte concrete al nuovo governo Draghi. L’ipotesi più accreditata è quella che l’Italia possa finire in Zona arancione «per qualche settimana» perché – ormai sembra essere chiaro – la fascia gialla rischia di trasformarsi in un’arma a doppio taglio, riuscendo solo a contenere i contagi ma non ad abbassarli. Le regioni contro il sistema a zone La data chiave resta quella del 25 febbraio, quando scade il divieto di spostamento tra le regioni. Questo sarà il ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021) Legettano nello sconforto gli esperti che, adesso, temono una nuova risalita dei casi di Coronavirus. Per questo motivo per oggi pomeriggio è stata convocata una riunione straordinaria della Conferenzaper fare il punto della situazione e avanzare proposte concrete al nuovo governo Draghi. L’ipotesi più accreditata è quella che l’possa finire in«per qualche settimana» perché – ormai sembra essere chiaro – la fascia gialla rischia di trasformarsi in un’arma a doppio taglio, riuscendo solo a contenere i contagi ma non ad abbassarli. Lecontro il sistema a zone La data chiave resta quella del 25 febbraio, quando scade il divieto di spostamento tra le. Questo sarà il ...

