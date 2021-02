Tutta Italia in zona arancione dal 25 Febbraio? L’ipotesi (Di sabato 20 febbraio 2021) L’obiettivo è tenere sotto controllo le varianti Covid: la conferenza delle Regioni potrebbe chiedere questo pomeriggio zona arancione per tutti Il Presidente della conferenza delle Regioni nonchè governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini ha convocato per oggi pomeriggio alle 17 una riunione con i suoi omologhi delle altre Regioni per concordare una strategia comune di contrasto al Covid-19:il risultato potrebbe essere un documento presentato al Governo che ponga Tutta Italia in zona arancione dal 25 Febbraio, data in cui cadrebbe il divieto di spostamento tra le Regioni. Non tutti i Governatori sono però d’accordo con questa linea: Toti (Liguria), per esempio, bolla come insostenibile un nuovo periodo in zona arancione e ... Leggi su zon (Di sabato 20 febbraio 2021) L’obiettivo è tenere sotto controllo le varianti Covid: la conferenza delle Regioni potrebbe chiedere questo pomeriggioper tutti Il Presidente della conferenza delle Regioni nonchè governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini ha convocato per oggi pomeriggio alle 17 una riunione con i suoi omologhi delle altre Regioni per concordare una strategia comune di contrasto al Covid-19:il risultato potrebbe essere un documento presentato al Governo che pongaindal 25, data in cui cadrebbe il divieto di spostamento tra le Regioni. Non tutti i Governatori sono però d’accordo con questa linea: Toti (Liguria), per esempio, bolla come insostenibile un nuovo periodo ine ...

matteosalvinimi : ?? #Zonaarancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato… - lucianonobili : Adesso é vero. L’Italia ha un governo forte con una maggioranza solida e la migliore guida possibile. É valso la pe… - fanpage : Tutta Italia in zona arancione. La proposta per frenare il contagio #20febbraio - giuseppelacara : RT @matteosalvinimi: ?? #Zonaarancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato gl… - fanpage : Ipotesi #zonaarancione in tutta Italia -