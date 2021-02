Scuola: ipotesi fino al 30 giugno, ma solo per le elementari (Di sabato 20 febbraio 2021) Le scuole elementari potrebbero rimanere aperte fino al 30 giugno. Questa è una delle ipotesi che circolano, soprattutto per far recuperare la socialità ai più piccoli. Diverso il discorso per quanto riguarda le medie e le superiori: la conferma degli esami in presenza per tutti, con la maturità che partirà il 16 giugno, sembra infatti escludere l’ipotesi di un allungamento del calendario, anche se una decisione ufficialmente non è stata presa. Il neo ministro Bianchi in questi giorni ha ribadito che si lavorerà con le Regioni e i territori, verificando la situazione nel corso di tutti questi mesi. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Le scuolepotrebbero rimanere aperteal 30. Questa è una delleche circolano, soprattutto per far recuperare la socialità ai più piccoli. Diverso il discorso per quanto riguarda le medie e le superiori: la conferma degli esami in presenza per tutti, con la maturità che partirà il 16, sembra infatti escludere l’di un allungamento del calendario, anche se una decisione ufficialmente non è stata presa. Il neo ministro Bianchi in questi giorni ha ribadito che si lavorerà con le Regioni e i territori, verificando la situazione nel corso di tutti questi mesi.

