Quaregna Cerreto Biella – Uomo aggredisce carabiniere e viene ferito | muore subito dopo in ospedale

MauroBenedetti1 : Colpo di pistola mortale ieri sera a Quaregna Cerreto. Non ce l'ha fatta l'aggressore del Carabiniere - … - newsbiella : Colpo di pistola mortale ieri sera a Quaregna Cerreto. Non ce l'ha fatta l'aggressore del Carabiniere - newsbiella : ULTIMA ORA - Quaregna Cerreto, Carabiniere aggredito spara colpo di pistola: 50enne ferito al petto - StampaBiella : Allarme ubriachi e risse, tre interventi dei carabinieri a Biella, Cossato e Quaregna-Cerreto -

Ultime Notizie dalla rete : Quaregna Cerreto

newsbiella.it

E' morto nella notte, all'ospedale di Ponderano, il 53enne romeno colpito da un proiettile esploso dalla pistola di un carabiniere, intorno alle 23,30, ain via Roma. La ricostruzione esatta presenta ancora alcuni aspetti poco chiari ma a quanto pare, a chiamare il 118, sarebbe stato proprio l'uomo, asserendo di essersi accoltellato e ...E' morto nella notte, all'ospedale di Ponderano, il 53enne romeno colpito da un proiettile esploso dalla pistola di un Carabiniere, intorno alle 23,30, ain via Roma. La ricostruzione esatta presenta ancora alcuni aspetti poco chiari ma a quanto pare, a chiamare il 118, sarebbe stato proprio l'uomo, asserendo di essersi accoltellato e ...Colpito da un colpo di arma da fuoco in una colluttazione con un carabiniere un uomo di 50 anni. È la prima ricostruzione di una lite avvenuta ieri sera poco dopo le 23,30 a Quaregna Cerreto, nel Biel ...AGI - Un uomo di circa 50 anni, di nazionalità straniera, è rimasto ferito gravemente al petto da un colpo d'arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire. L'episodio è accaduto ieri notte a Quaregn ...