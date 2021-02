Prada Cup | James Spithill | “Errore tattico nella seconda regata | ma sono contento della squadra”

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021) Luna Rossa ha incassato la prima sconfittaFinale diCup contro Ineos UK. Il TeamPirelli resta comunque in vantaggio per 5-1 e spera che domani si possa gareggiare con vento leggero come da previsioni (ma abbiamo visto come spesso l’intensitàbrezza muti all’improvviso nel giro di qualche minuto)., timoniere di Luna Rossa, si è detto soddisfatto delle due regate odierne: “Penso che la barca sia andata molto bene. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro.state nel complesso due buone regate“. Il fuoriclasse australiano si è poi soffermato sulla nota preferenza per il vento leggero da partecompagine italiana: “Luna Rossa superiore con poco vento? E’ difficile giudicare una performance quando ti trovi in ...