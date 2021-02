Lutto per Barbara D’Urso. Un addio pieno di dolore: “Sei stato un grande esempio”. L’aveva sentito pochi giorni fa (Di sabato 20 febbraio 2021) Il mondo del calcio è in Lutto: è morto Mauro Bellugi, 71 anni. Lascia la moglie Lory e la figlia Giada. In carriera aveva vestito le maglie di Inter, Bologna, Napoli, Pistoiese, oltre che quella della nazionale (32 presenze). Aveva segnato un solo gol in carriera ai tedeschi del Borussia Monchengladbach. “Ho giocato anche con Bologna e Napoli ma la mia famiglia è stata l’Inter, l’Inter è nel cuore” aveva detto. L’Inter giocherà il derby contro il Milan con il Lutto al braccio. Bellugi era stato ricoverato a novembre per problemi legati all’anemia mediterranea ed era risultato positivo al covid. Per salvarlo i medici furono costretti ad amputargli le gambe, Bellugi era ancora in ospedale dove aveva cominciato la riabilitazione. “Mi hanno tolto anche la gamba con cui ho segnato al Borussia — aveva detto — Moratti vuole prendermi le ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Il mondo del calcio è in: è morto Mauro Bellugi, 71 anni. Lascia la moglie Lory e la figlia Giada. In carriera aveva vestito le maglie di Inter, Bologna, Napoli, Pistoiese, oltre che quella della nazionale (32 presenze). Aveva segnato un solo gol in carriera ai tedeschi del Borussia Monchengladbach. “Ho giocato anche con Bologna e Napoli ma la mia famiglia è stata l’Inter, l’Inter è nel cuore” aveva detto. L’Inter giocherà il derby contro il Milan con ilal braccio. Bellugi eraricoverato a novembre per problemi legati all’anemia mediterranea ed era risultato positivo al covid. Per salvarlo i medici furono costretti ad amputargli le gambe, Bellugi era ancora in ospedale dove aveva cominciato la riabilitazione. “Mi hanno tolto anche la gamba con cui ho segnato al Borussia — aveva detto — Moratti vuole prendermi le ...

