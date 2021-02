Il senatore Casini torna a casa | è positivo ma sta bene

(Di sabato 20 febbraio 2021) Pierferdinandoè stato dimesso dall'ospedale ed èto a: è ancoraal Covid e continuerà a rimanere in isolamento. Covid,dimesso dall’ospedale: “Sono ancorama sereno” su Notizie.it.

AnilaBitriLani : Carissimo Senatore @Pierferdinando Casini, i migliori e i piú forti auguri di pronta guargione dal virus #COVID19… - DonnaGlamour : Chi è Pier Ferdinando Casini, un senatore super tifoso del Bologna - Rosamar96606673 : @Pierferdinando @Pres_Casellati @SenatoStampa Auguri di pronta guarigione, Senatore Casini. - rosati22 : Casini ricoverato allo Spallanzani con il Covid. Casellati in Aula: «Auguri al senatore di buona guarigione» - Il M… - francobus100 : Casini ricoverato allo Spallanzani con il Covid. Casellati in Aula: «Auguri al senatore di buona guarigione»… -

L'amore aiuta sempre", aggiunge ilsi è ammalato dieci giorni fa: aveva annunciato lui stesso di aver contratto il virus, durante L'aria che tira su La7. In un primo momento, il ...M5s: Lannutti, simbolo Idv puo' far costituire gruppo formato da almeno dieci senatori - IlElio Lannutti, espulso dal M5s per aver votato contro la fiducia al governo Draghi, afferma ......"A casa finalmente! Ancora positivo purtroppo, ma sereno e tranquillo. L'isolamento domiciliare è comunque meglio". Lo ha scritto sul suo profilo Instagram Pierferdinando Casini, dimesso dall'ospedale ...«A casa finalmente. Ancora positivo purtroppo, ma sereno e tranquillo. L’isolamento domiciliare è comunque meglio». È quanto scrive Pier Ferdinando Casini su Instagram a corredo di una sua foto — scat ...