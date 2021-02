Gaia Zorzi commenta l’uscita di Giulia e risponde all’attacco di una fan

Leggi su novella2000

(Di sabato 20 febbraio 2021) Le parole diAncora una volta are quello che è accade nella casa del Grande Fratello Vip 5 è. La sorella di Tommaso come ormai sappiamo è una vera e propria celebrità sui social, e in più di un’occasione ha espresso la sua opinione su quanto avviene all’interno del reality. L'articolo proviene da Novella 2000.