Folla e assembramenti a Napoli, dopo il lungomare chiuse anche le strade della movida

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli blindata dalle forze dell'ordine. Prima il lungomare, poi le transenne sono state piazzate ai varchi della zona dei baretti di Chiaia, salotto buono della città di solito affollato di ragazzi che bevono e si intrattengono all'esterno dei locali. Polizia, carabinieri, guardia di Finanza e i 'Falchi' che girano tra le strade. Sono stati tanti i napoletani che hanno scelto di scendere in strada per pranzare fuori e portare i bambini in maschera in villa comunale e nel lungomare. Così, ad ora di pranzo, il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha messo in atto quello che era stato concordato in un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza specifico.

