Dpcm: criteri trasparenti e oggettivi per definire zone. Tensione per vaccini (Di sabato 20 febbraio 2021) Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a TgCom24. "Abbiamo assistito nei mesi scorsi, spesso e volentieri, a uno ... Leggi su rainews (Di sabato 20 febbraio 2021) Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a TgCom24. "Abbiamo assistito nei mesi scorsi, spesso e volentieri, a uno ...

infoitinterno : Nuovo Dpcm, Italia tutta arancione per un periodo. E nuovi criteri per i colori - zazoomblog : Nuovo Dpcm Italia tutta arancione per un periodo. E nuovi criteri per i colori - #Nuovo #Italia #tutta #arancione - FColciaghi : Possibile quasi 3 anni per pubblicare un DPCM che sancisca i criteri per un concorso pubblico? A me non pare normal… -