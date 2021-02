Brescia | clamoroso Cellino | sostituisce l’allenatore espulso in panchina

(Di sabato 20 febbraio 2021)-Cremonese, una prima volta storica:prende il posto a partita in corso del proprio allenatore inUn fatto singolare si è verificato al Rigamonti dove Massimo, presidente delle Rondinelle, ha sostituito a partire dal minuto 56 inil tecnico ufficiale Pep Clotet nella sfida di campionato contro la Cremonese. Non un esordio particolarmente positivo per ilallenatore che ha visto la propria squadra subire la rimonta firmata Ciofani dopo il vantaggiono di Ayè. Leggi su Calcionews24.com

Cremonese, una prima volta storica: Cellino prende il posto a partita in corso del proprio allenatore in ...