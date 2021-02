Serie C-Girone C, Palermo-Catanzaro: arbitra Alessandro Di Graci di Como (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sarà Alessandro Di Graci di Como l'arbitro di Palermo-Catanzaro.Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Meocci di Siena e Andrea Micaroni di Chieti. Quarto ufficiale, Emanuele Frascaro di Firenze. La gara, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma domenica 21 febbraio alle ore 12.30 allo Stadio "Renzo Barbera". Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021) SaràDidil'arbitro di.Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Meocci di Siena e Andrea Micaroni di Chieti. Quarto ufficiale, Emanuele Frascaro di Firenze. La gara, valida per la ventiseiesima giornata del campionato diC-C, è in programma domenica 21 febbraio alle ore 12.30 allo Stadio "Renzo Barbera".

