Rocco Casalino | «Il mio futuro? Potrebbe essere in Parlamento» | poi il giudizio inatteso su Salvini

fanpage : Appena uscito, il libro di Rocco Casalino è balzato ai primi posti nelle classifiche dei libri più venduti. - Linkiesta : Toninelli avverte #Draghi, Rocco supera #Obama, e altri mitomani italiani Subito un governo ombra con gli arcitali… - stanzaselvaggia : Ho intervistato Rocco Casalino per Il Fatto. - GASirianni : RT @campanavalerio: Marco Travaglio, Andrea Scanzi, Rocco Casalino Accordi & Disaccordi - enanias : RT @mariotoscana196: Dopo che è stata confermata la presenza di email con cui ROCCO CASALINO per conto del governo invitava i direttori dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

In studio ospite, portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte. L'ex concorrente del primo Grande Fratello ha pubblicato in questi giorni la sua autobiografia dal titolo 'Il portavoce' in ...Sabato 20 febbraio, alle ore 16.00, appuntamento con "Verissimo". Silvia Toffanin intervisterà, portavoce dell'ex ...Dopo l'addio a Palazzo Chigi Rocco Casalino è impegnato a promuovere il suo libro autobiografico, intitolato appunto “Il portavoce”."Il mio futuro? Potrebbe essere in Parlamento". A rivelarlo è Rocco Casalino, il Cinque Stelle ex portavoce dell’uscente premier Giuseppe Conte.“Ho ricevuto diverse proposte, ma il mio futuro lo vedo ...