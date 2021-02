Orlando rende omaggio alla tomba di Franco Marini: "Un fiore a chi è stato mio predecessore" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando ha reso omaggio all’ex presidente del Senato, Franco Marini, recentemente scomparso, recandosi a San Pio delle Camere, in Abruzzo. In quella che è stata la sua prima uscita come esponente del governo Draghi, questa mattina Orlando ha voluto lasciare un fiore “alla storia di un ragazzo nato in un paesino di poche centinaia di abitanti dell’Appennino abruzzese (San Pio delle Camere), primogenito di sette fratelli di un’umile famiglia operaia. Arrivato a ricoprire, da uomo del popolo e allo stesso tempo delle Istituzioni, la seconda carica dello stato. Questa vita di riscatto, a servizio del lavoro e del Paese, è stata possibile grazie alle sue straordinarie doti, ma anche grazie a un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andreaha resoall’ex presidente del Senato,, recentemente scomparso, recandosi a San Pio delle Camere, in Abruzzo. In quella che è stata la sua prima uscita come esponente del governo Draghi, questa mattinaha voluto lasciare unstoria di un ragazzo nato in un paesino di poche centinaia di abitanti dell’Appennino abruzzese (San Pio delle Camere), primogenito di sette fratelli di un’umile famiglia operaia. Arrivato a ricoprire, da uomo del popolo e allo stesso tempo delle Istituzioni, la seconda carica dello. Questa vita di riscatto, a servizio del lavoro e del Paese, è stata possibile grazie alle sue straordinarie doti, ma anche grazie a un ...

