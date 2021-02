LaGazzettaWeb : Merine, dimesso muore poco dopo: indagati 2 medici per omicidio colposo -

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Ci sono due medici indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di di A. B., il 70enne ditrovato morto nella sua camera da letto il 26 gennaio scorso dopo essere statodal pronto soccorso. Il pubblico ministero Paola Guglielmi ha iscritto nel registro degli indagati due ...Toccherà alla magistratura stabilire se la morte di A. B., 70enne di, sia stata soltanto una tragica fatalità oppure no. Nelle scorse ore i familiari dell'uomo, trovato senza vita nella sua abitazione il 26 gennaio scorso, hanno depositato una querela tramite l'...Lunedì verrà conferito l’incarico al medico legale che dovrà eseguire l’autopsia sulla salma per cui si procederà alla riesumazione ...Si tratta di un atto dovuto in vista dell'esame, che si terrà lunedi e sarà eseguito dal medico legale Roberto Vaglio, come disposto dal pm Paola Guglielmi.