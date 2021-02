Madame | “Il mio amico” con Fabri Fibra è un successo radiofonico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021)sarà la più giovane artista in gara a Sanremo 2021. Ad oggi il suo singolo Il miofeat.è numero uno in radio, nella Airplay generale, intaliana e indipendenti.“Quando ho conosciutoho capito subito che sarebbe stato perfetto in questo brano” dice la giovane cantautrice.“Appena è entrato nella stanza in cui lo aspettavo mi ha travolta con la sua aura ed è scattato qualcosa. L’ho riconosciuto come mio simile, è un essere sincero, puro. “Il mio” è un pezzo altrettanto sincero e punk, perfetto per lui“. Il mioè un brano prodotto da Bias e DRD, aka Dardust, produttore e hitmaker multiplatino. Primo singolo estratto dall’album di esordio in uscita in primavera, Il miorappresenta al ...