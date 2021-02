Istat, in Basilicata 5mila occupati in più dal 2011, ma meno residenti (Di venerdì 19 febbraio 2021) POTENZA – Tra la popolazione residente di 15 anni e più in Basilicata le forze di lavoro sono 243mila, 5mila in più rispetto al 2011 (+2,1%). È quanto emerge dal Censimento Istat pubblicato oggi. L’incremento delle persone attive sul mercato del lavoro è dovuto alla crescita degli occupati (+2,3%), soprattutto fra le donne (+5,8%). Le persone in cerca di un’occupazione sono 41mila, con un aumento dello 0,9% rispetto al precedente censimento. Il tasso di attività è pari al 49,8%, 2,7 punti percentuali sotto il corrispondente valore dell’Italia; gli occupati rappresentano il 41,4% della popolazione di 15 anni e più contro il 45,6% della media nazionale. Il tasso di disoccupazione nella regione (16,9%) supera di 3,7 punti la media nazionale (13,1%). Il mercato del lavoro presenta un forte squilibrio di genere. Il tasso di occupazione maschile è al 51,4%, circa venti punti più di quello femminile; il tasso di disoccupazione è pari al 11,6% per gli uomini e al 15,1% per le donne. IN TUTTA LA REGIONE 5.333 ABITANTI IN MENO NEL 2019 Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) POTENZA – Tra la popolazione residente di 15 anni e più in Basilicata le forze di lavoro sono 243mila, 5mila in più rispetto al 2011 (+2,1%). È quanto emerge dal Censimento Istat pubblicato oggi. L’incremento delle persone attive sul mercato del lavoro è dovuto alla crescita degli occupati (+2,3%), soprattutto fra le donne (+5,8%). Le persone in cerca di un’occupazione sono 41mila, con un aumento dello 0,9% rispetto al precedente censimento. Il tasso di attività è pari al 49,8%, 2,7 punti percentuali sotto il corrispondente valore dell’Italia; gli occupati rappresentano il 41,4% della popolazione di 15 anni e più contro il 45,6% della media nazionale. Il tasso di disoccupazione nella regione (16,9%) supera di 3,7 punti la media nazionale (13,1%). Il mercato del lavoro presenta un forte squilibrio di genere. Il tasso di occupazione maschile è al 51,4%, circa venti punti più di quello femminile; il tasso di disoccupazione è pari al 11,6% per gli uomini e al 15,1% per le donne. IN TUTTA LA REGIONE 5.333 ABITANTI IN MENO NEL 2019

