“Io lo voglio ma lui…”. Roberta Di Padua non l’aveva mai detto: confessione imbarazzante su Riccardo Guarnieri (Di venerdì 19 febbraio 2021) Continua a monopolizzare l’attenzione dei telespettatori la storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a Uomini e Donne. Dopo la rottura definitiva con Ida Platano, il cavaliere pugliese ha fatto rientro nel programma condotto da Maria De Filippi. E da quel momento c’è stato un riavvicinamento con Roberta: la loro è una storia fatta di alti e bassi, un rapporto travagliato che se da un lato non vede la chiusura, dall’altro non corrisponde neanche un definitivo decollo del rapporto. Di questi temi ha parlato Roberta Di Padua in una intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine in cui ha anche svelato le sue insicurezze: “Credo che al momento la scelta migliore sia quella di separarsi. Forse la distanza ci potrà aiutare a capire se abbiamo davvero voglia di stare ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Continua a monopolizzare l’attenzione dei telespettatori la storia traDia Uomini e Donne. Dopo la rottura definitiva con Ida Platano, il cavaliere pugliese ha fatto rientro nel programma condotto da Maria De Filippi. E da quel momento c’è stato un riavvicinamento con: la loro è una storia fatta di alti e bassi, un rapporto travagliato che se da un lato non vede la chiusura, dall’altro non corrisponde neanche un definitivo decollo del rapporto. Di questi temi ha parlatoDiin una intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine in cui ha anche svelato le sue insicurezze: “Credo che al momento la scelta migliore sia quella di separarsi. Forse la distanza ci potrà aiutare a capire se abbiamo davvero voglia di stare ...

