Inter a caccia di soldi rossoneri per salvarsi: spunta Fassone, quante similitudini col caso-Milan (Di venerdì 19 febbraio 2021) C'è una proprietà cinese, un grande fondo d'investimento americano e una squadra di calcio Milanese sull'orlo del fallimento. Non è una barzelletta rivista in chiave calcistica, ma il semplice racconto di due operazioni che a tre anni di distanza hanno delle incredibili similitudini. Circa 36 mesi fa c'era il misterioso uomo d'affari orientale Yonghong Li che per acquistare il Milan da Silvio Berlusconi aveva versato alla Fininvest caparre per complessivi 250 milioni di euro, quando all'improvviso scoprì di essere privo di altra liquidità. Mistero. Per non perdere tutto fu costretto a chiedere in prestito più di 300 milioni di euro a uno dei più grandi hedge fund al mondo, il fondo Elliott a tassi di Interesse altissimi che partivano dal 7 e arrivavano all'11%. I soldi che non aveva prima il buon ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) C'è una proprietà cinese, un grande fondo d'investimento americano e una squadra di calcioese sull'orlo del fallimento. Non è una barzelletta rivista in chiave calcistica, ma il semplice racconto di due operazioni che a tre anni di distanza hanno delle incredibili. Circa 36 mesi fa c'era il misterioso uomo d'affari orientale Yonghong Li che per acquistare ilda Silvio Berlusconi aveva versato alla Fininvest caparre per complessivi 250 milioni di euro, quando all'improvviso scoprì di essere privo di altra liquidità. Mistero. Per non perdere tutto fu costretto a chiedere in prestito più di 300 milioni di euro a uno dei più grandi hedge fund al mondo, il fondo Elliott a tassi diesse altissimi che partivano dal 7 e arrivavano all'11%. Iche non aveva prima il buon ...

Solo_La_Lazio : ?? #Parolo protagonista in negativo di #InterLazio.. ?? Basta con la caccia al colpevole ?? E Marco non si tocca - francescodifalc : @Alberto_Caccia Llorente Ma tu veramente fai Dimmi quante squadre in Italia hanno 3 attaccanti con la possibilità… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Lukaku a caccia del podio d'Europa. E soprattutto dello scudetto #Inter #SerieA - NimaTavRood : RT @Gazzetta_it: #Lukaku a caccia del podio d'Europa. E soprattutto dello scudetto #Inter #SerieA - sportli26181512 : Lukaku a caccia del podio d'Europa. E soprattutto dello scudetto: Lukaku a caccia del podio d'Europa. E soprattutto… -