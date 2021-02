In arrivo un assaggio di primavera, temperature in aumento da sabato (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Condizioni meteo per lo più stabili interessano l'Italia in questi giorni, anche se c'è anche una nuvolosità, a tratti compatta, che non accenna a diradarsi soprattutto sulle regioni del Nord. In questo ultimo giorno della settimana una debole 'saccatura' in quota transita al settentrione portando anche locali pioviggini intermittenti soprattutto su Liguria, basso Piemonte, alta Toscana e Friuli. L'alta pressione guadagna però terreno e sulle regioni del Centro-Sud le condizioni meteo saranno decisamente asciutte con maggiori schiarite alternate a locali addensamenti in transito. Evoluzione meteo questa che potrebbe non subire significative variazioni fino a marzo. Il weekend, invece, si preannuncia con l'alta pressione sub-tropicale sul Mediterraneo. Confermato da diversi giorni l'arrivo di un promontorio di origine africana proprio nel cuore di febbraio: ... Leggi su agi (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Condizioni meteo per lo più stabili interessano l'Italia in questi giorni, anche se c'è anche una nuvolosità, a tratti compatta, che non accenna a diradarsi soprattutto sulle regioni del Nord. In questo ultimo giorno della settimana una debole 'saccatura' in quota transita al settentrione portando anche locali pioviggini intermittenti soprattutto su Liguria, basso Piemonte, alta Toscana e Friuli. L'alta pressione guadagna però terreno e sulle regioni del Centro-Sud le condizioni meteo saranno decisamente asciutte con maggiori schiarite alternate a locali addensamenti in transito. Evoluzione meteo questa che potrebbe non subire significative variazioni fino a marzo. Il weekend, invece, si preannuncia con l'alta pressione sub-tropicale sul Mediterraneo. Confermato da diversi giorni l'di un promontorio di origine africana proprio nel cuore di febbraio: ...

