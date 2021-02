Il firmamento degli chef insieme a Save the Children per i bambini (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Michelin insieme a 6enough hanno organizzato l'asta “Stars 4 Children”. Condotta da Pierluigi Pardo, Emilio Solfrizzi e Gaia de Laurentis, ha come obiettivo una raccolta fondi per supportare Save the Children – l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro – e il programma “Riscriviamo il Futuro”, per garantire opportunità educative adeguate a tantissimi bambini in Italia.L'emergenza Covid-19 ha messo a rischio famiglie già in difficoltà che si sono trovate a dover affrontare una situazione ancora più drammatica a causa della pandemia. A pagarne il prezzo più alto sono stati proprio i bambini. Oggi, in Italia, più di 1 milione loro, infatti, vive in povertà assoluta, senza avere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Michelina 6enough hanno organizzato l'asta “Stars 4”. Condotta da Pierluigi Pardo, Emilio Solfrizzi e Gaia de Laurentis, ha come obiettivo una raccolta fondi per supportarethe– l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita deie garantire loro un futuro – e il programma “Riscriviamo il Futuro”, per garantire opportunità educative adeguate a tantissimiin Italia.L'emergenza Covid-19 ha messo a rischio famiglie già in difficoltà che si sono trovate a dover affrontare una situazione ancora più drammatica a causa della pandemia. A pagarne il prezzo più alto sono stati proprio i. Oggi, in Italia, più di 1 milione loro, infatti, vive in povertà assoluta, senza avere ...

insalutenews : Stars 4 Children, il firmamento degli chef italiani insieme a Save the Children per il futuro dei bambini -… - Lopinionista : Il firmamento degli chef italiani insieme a Save the Children per il futuro dei bambini - GiornaleLORA : Stars 4 Children Il firmamento degli chef italiani insieme a Save the Children per il futuro dei bambini - Notiziedi_it : Il firmamento degli chef insieme a Save the Children per i bambini - Italpress : Il firmamento degli chef insieme a Save the Children per i bambini -