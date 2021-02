I numeri in chiaro della settimana. Tizzoni: «Evitiamo le riaperture diffuse se non vogliamo il lockdown» – Il video (Di venerdì 19 febbraio 2021) In Italia la curva epidemica relativa al Coronavirus è diventata costante. «Abbiamo un numero di casi settimanali che è sempre lo stesso, spiega il ricercatore della Fondazione Isi Michele Tizzoni. Fatta eccezione per alcune fluttuazioni o variazioni regionali, come quella della Valle d’Aosta che ha raggiunto un’incidenza di positività molto bassa, «in generale la situazione sembra essere sotto controllo». Lo stesso vale per il numero dei decessi, «ormai diminuiti. Cosa che ci aspettavamo – dice Tizzoni – dato il numero dei nuovi casi di positività sempre in calo». Quanto alle terapie intensive, altro tasto dolente legato alla pandemia, «la riduzione risulta più contenuta. Ma il trend è comunque in leggero miglioramento». Coronavirus, contagi in crescita. Brusaferro (Iss): «Indice Rt nazionale a ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) In Italia la curva epidemica relativa al Coronavirus è diventata costante. «Abbiamo un numero di casili che è sempre lo stesso, spiega il ricercatoreFondazione Isi Michele. Fatta eccezione per alcune fluttuazioni o variazioni regionali, come quellaValle d’Aosta che ha raggiunto un’incidenza di positività molto bassa, «in generale la situazione sembra essere sotto controllo». Lo stesso vale per il numero dei decessi, «ormai diminuiti. Cosa che ci aspettavamo – dice– dato il numero dei nuovi casi di positività sempre in calo». Quanto alle terapie intensive, altro tasto dolente legato alla pandemia, «la riduzione risulta più contenuta. Ma il trend è comunque in leggero miglioramento». Coronavirus, contagi in crescita. Brusaferro (Iss): «Indice Rt nazionale a ...

NicoDem68621316 : @DottAngeloC Ma veramente ancora non è chiaro che gli ospedalizzati/contagiati/morti non c'entrano una fava con le… - fainformazione : Dove non esistono colori: la violenza sulle donne in lockdown Covid, colori, chiusure, tutti elementi che avvicina… - fainfocronaca : Dove non esistono colori: la violenza sulle donne in lockdown Covid, colori, chiusure, tutti elementi che avvicina… - LaVerit27500880 : Ibla non hai proprio deluso nessuno. L'unico motivo per cui Rudy ti ha mollata è che non fai gli stessi numeri di a… - summer_AIMH : RT @Rem_MadeofPaper: #Nostefynogf Se fossi negli fandom eviterei di copiare # altrui, perché così facendo si evidenzia soltanto l'inferiori… -