Guida tv Sabato 20 febbraio

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:35 I Soliti Ignotiore 21:25 A Grande Richiesta – Minaccia bionda Patty Pravo ore 00:15 Ciao Maschio (talk show) Rai 2ore 19:40 NCIS Los Angeles ore 20:30 Tg2 ore 21:05 FBI 2×19 1a Tv ore 21:50 Blue Bloods 10×10 1a Tv ore 22:40 Instinct 1×06 ore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:00 Blobore 20:30 Le Parole della Settimana ore 21:45 Confusi e felici Marcello, uno psicanalista cinico e svogliato, per una malattia improvvisa è costretto a licenziare tutti i suoi clienti. I quali decidono di far “rinascere” il loro terapeuta facendogli riassaporare la vita. ore 23:50 TgR + Mondo Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Striscia la notizia (show) ore 21:20 C’è posta per Te Stefano De Martino e Renato Zero ospiti ore 00:50 TG 5 Italia 1ore 19:30 CSI Miami (2 ep.)ore 21:20 MinionsI ...

Radio3tweet : Federico che prende lezioni di guida dalla mamma, Davide che vuole diventare Totti, Giuseppe a tavola con la sorell… - LorenzoCori : RT @agta_guide: '@Isa_Ruggiero: Ci amareggia che la “denuncia”di una guida turistica circa la folla di sabato scorso nei Musei Vaticani sia… - AssneArborVitae : Vi va di camminare con noi? Sabato 13 marzo 2021 cominciano le nostre passeggiate di primavera ??condotte da Alessia… - SportSapienza : ???? Allenati con #Sapienza! Sabato 6 marzo alle ore 10.00 ti aspettiamo all’evento gratuito “Combat Sport Training”!… - illuminati_vale : RT @Radio3tweet: Federico che prende lezioni di guida dalla mamma, Davide che vuole diventare Totti, Giuseppe a tavola con la sorella, Giul… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Sabato

SanremoNews.it

Cosa dice l'oroscopo di Ada Alberti per il prossimo weekend, quello compreso fra20 e domenica 21 febbraio 2021. Ci sono importanti novità nell'ambito del lavoro per molti segni zodiacali. Ecco cosa ha detto Ada collegandosi con Pomeriggio 5 e Barbara d'Urso. Ecco il video ...Galabinov prova a farsi valere sugli spioventi di Verde, Pezzella peròi suoi con personalità ...e affaticato di un Vignali che sbaglia molto di quello che non aveva sbagliato. Gli ...Probabili Formazioni Serie A 2020/2021: ecco come scenderanno in campo le venti squadre La Serie A 2020/2021 inizierà sabato 19 settembre 2020 e si concluderà domenica 23 maggio 2021. Le soste per le .... Il dirigente classe 1960 è stato rieletto dalle società pontine con la quasi totalità dei voti nell’assemblea che si è svolta oggi presso la Sala Rossa del Park Hotel di Latina, alla presenza di olt ...