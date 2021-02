Genova, donna uccisa in centro: aggredita a coltellate nel suo negozio di pantofole (Di sabato 20 febbraio 2021) Una donna di 69 anni è stata uccisa a Genova. Sarebbe stata colpita con una trentina di coltellate. Alcuni passanti avrebbero visto un uomo fuggire dal negozio e hanno cercato di fermarlo. L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 febbraio in via Colombo, in pieno centro città. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare. In tarda serata è stato rintracciato l'ex compagno della donna. Stava tentando di uccidersi, gettandosi da una strada, via Mura delle Cappuccine, da cui c'è un precipizio di diversi metri. L'uomo è stato bloccato dalla polizia e portato in questura. questura dove sara' interrogato. (Si cerca l'ex compagno La vittima era titolare di un negozio di ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 febbraio 2021) Unadi 69 anni è stata. Sarebbe stata colpita con una trentina di. Alcuni passanti avrebbero visto un uomo fuggire dale hanno cercato di fermarlo. L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 febbraio in via Colombo, in pienocittà. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per lanon c'è stato nulla da fare. In tarda serata è stato rintracciato l'ex compagno della. Stava tentando di uccidersi, gettandosi da una strada, via Mura delle Cappuccine, da cui c'è un precipizio di diversi metri. L'uomo è stato bloccato dalla polizia e portato in questura. questura dove sara' interrogato. (Si cerca l'ex compagno La vittima era titolare di undi ...

