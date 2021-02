Facebook, Google e lo scontro da Far West digitale in Australia (Di venerdì 19 febbraio 2021) La vera notizia nello “scontro Australiano” sulla proposta di legge dell’Australian Competition and Consumer Commission, la massima autorità del Paese in materia di concorrenza, affinché sia Facebook che Google negozino e compensino gli editori per i contenuti che appaiono sui loro siti, è la frattura nelle strategie tra le due principali Big Tech mondiali. Facebook e Google hanno visto la legislazione proposta come un precedente preoccupante e da mesi si scontrano con gli editori e i legislatori attraverso una fortissima azione di lobbying per evitare che la legge Australiana sia per loro troppo stringente. Ma poche ore fa è accaduto il vero fatto nuovo. Google ha comunicato di aver raggiunto un accordo globale di tre anni con News ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 febbraio 2021) La vera notizia nello “no” sulla proposta di legge dell’n Competition and Consumer Commission, la massima autorità del Paese in materia di concorrenza, affinché siachenegozino e compensino gli editori per i contenuti che appaiono sui loro siti, è la frattura nelle strategie tra le due principali Big Tech mondiali.hanno visto la legislazione proposta come un precedente preoccupante e da mesi si scontrano con gli editori e i legislatori attraverso una fortissima azione di lobbying per evitare che la leggena sia per loro troppo stringente. Ma poche ore fa è accaduto il vero fatto nuovo.ha comunicato di aver raggiunto un accordo globale di tre anni con News ...

