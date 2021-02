Ex allenatore Eriksen: «Il Milan lo chiamò per fare un provino» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Intervistati da La Gazzetta dello Sport, il primo presidente e allenatore di Eriksen raccontano la storia del miglior danese da Laudrup Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Claus Hansen, presidente del club in cui Eriksen ha tirato i propri primi calci, ha così parlato dell’allora giovane prospetto danese: «Immaginate che Roby Baggio non giochi mai: sareste scioccati, no? Ecco, per noi è lo stesso. Vedi Conte così passionale, poi Eriksen tanto tranquillo, timido, e pensi siano incompatibili. Invece no: il nostro ragazzo è educato, rispettoso, ma ha carattere. Corre, lotta più di quanto si pensi. È il giocatore che serve all’Inter per questo scudetto». provino ROSSONERO – Ai microfoni della rosea anche Tonny Hermansen, allenatore che inserì Eriksen nella selezione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Intervistati da La Gazzetta dello Sport, il primo presidente ediraccontano la storia del miglior danese da Laudrup Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Claus Hansen, presidente del club in cuiha tirato i propri primi calci, ha così parlato dell’allora giovane prospetto danese: «Immaginate che Roby Baggio non giochi mai: sareste scioccati, no? Ecco, per noi è lo stesso. Vedi Conte così passionale, poitanto tranquillo, timido, e pensi siano incompatibili. Invece no: il nostro ragazzo è educato, rispettoso, ma ha carattere. Corre, lotta più di quanto si pensi. È il giocatore che serve all’Inter per questo scudetto».ROSSONERO – Ai microfoni della rosea anche Tonny Hermansen,che inserìnella selezione ...

fcin1908it : Eriksen, l’ex allenatore: “Era solo questione di tempo. Per noi è come Baggio” - it_inter : Primo derby da titolare per #Eriksen, l'uomo che ha cominciato a vivere con un anno di ritardo L'allenatore delle… - 7oniGrinton : RT @fabbricainter: Skriniar, perisic, eriksen e altri prima di loro: chi capisce cosa chiede l'allenatore e lavora duro e con umiltà in all… - Vankue : @cmdotcom Continua la totale assenza di equilibrio nei giudizi. Squadra pagata il doppio di Milan Lazio e Roma, all… - ludam62 : @beppesevergnini @Corriere @Inter Un buon allenatore. Un grande allenatore non si lamenta in continuazione, riesce… -