Wonder Boy: Asha in Monster World Nuovo Trailer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le edizioni al dettaglio per Nintendo Switch e PlayStation 4 saranno disponibili a 39,99 € e includeranno l’originale Monster World IV. Il rilascio al dettaglio in occidente sarà nel secondo trimestre del 2021. Le versioni digitali per Switch e PS4 di STUDIOARTDINK saranno disponibili in UE e USA attraverso gli store online a 34,99 € Leggi su insidethegame.home.blog (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le edizioni al dettaglio per Nintendo Switch e PlayStation 4 saranno disponibili a 39,99 € e includeranno l’originaleIV. Il rilascio al dettaglio in occidente sarà nel secondo trimestre del 2021. Le versioni digitali per Switch e PS4 di STUDIOARTDINK saranno disponibili in UE e USA attraverso gli store online a 34,99 €

cellicom : Wonder Boy – Asha in Monster World, ecco il nuovo trailer – - AkibaGamers : ININ Games ha rilasciato un nuovo trailer per Wonder Boy: Asha in Monster World, che arriverà in Occidente nel seco… - bIackipinki : wonder egg é o melhor anime do ano junto com horimiya!! e ohto best girl do ano miyamura best boy - Urunskinny_fag : @__wonder_boy__ Te tiene bloqueado? Ajdjsjdj - Boy_wonder_2003 : @EddyYRocio Malla -