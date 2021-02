UOMINI E DONNE oggi, 18 febbraio: MAURIZIO preferisce MARIA (Di giovedì 18 febbraio 2021) oggi (18 febbraio) su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di UOMINI e DONNE, registrata presso gli studi Elios in Roma il 9 febbraio. Scopriamo insieme cosa è successo. Si parte dalle avventure legate alla bionda dama Gemma Galgani, facendoci vedere il riassunto di ciò che è successo di recente con MAURIZIO e la signora MARIA. L’uomo aveva dichiarato di volersi prendere un’altra settimana di tempo per capire con quale delle due continuare la conoscenza, così Gemma entra in studio e i tre protagonisti si accomodano al centro. A quanto pare MAURIZIO ha provato più volte a mettersi in contatto con Gemma, ma la donna non si è fatta trovare, perché ha capito che lui prova più interesse per MARIA. Quest’ultima invece non è sicura ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 18 febbraio 2021)(18) su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di, registrata presso gli studi Elios in Roma il 9. Scopriamo insieme cosa è successo. Si parte dalle avventure legate alla bionda dama Gemma Galgani, facendoci vedere il riassunto di ciò che è successo di recente cone la signora. L’uomo aveva dichiarato di volersi prendere un’altra settimana di tempo per capire con quale delle due continuare la conoscenza, così Gemma entra in studio e i tre protagonisti si accomodano al centro. A quanto pareha provato più volte a mettersi in contatto con Gemma, ma la donna non si è fatta trovare, perché ha capito che lui prova più interesse per. Quest’ultima invece non è sicura ...

