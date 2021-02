Tv: ‘Mai più come prima’, documentario di Sky Tg24 su un anno di pandemia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Otto luoghi, otto storie. Parte dal racconto di professionisti e da alcuni luoghi simbolo, evocativi del loro mondo, il documentario ‘Mai più come prima’ che Sky Tg24 manda in onda da venerdì 19 alle 19, in occasione dell’anniversario della pandemia da Covid 19. Con la supervisione editoriale del vicedirettore Omar Schillaci e di Daniele Moretti, a cura di Roberto Palladino, il reportage vede la regia di Flavio Maspes e uno degli anchor del canale, Paolo Fratter, a fare da raccordo fra le diverse vicende, contestualizzandole all’interno degli stravolgimenti causati dal virus. Un racconto che attraverso l’esperienza personale ed intima degli intervistati vuole rappresentare ciò che è stato tolto alla normalità delle nostre vite, ma anche ciò che un ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Otto luoghi, otto storie. Parte dal racconto di professionisti e da alcuni luoghi simbolo, evocativi del loro mondo, ilpiùche Skymanda in onda da venerdì 19 alle 19, in occasione dell’anniversario dellada Covid 19. Con la supervisione editoriale del vicedirettore Omar Schillaci e di Daniele Moretti, a cura di Roberto Palladino, il reportage vede la regia di Flavio Maspes e uno degli anchor del canale, Paolo Fratter, a fare da raccordo fra le diverse vicende, contestualizzandole all’interno degli stravolgimenti causati dal virus. Un racconto che attraverso l’esperienza personale ed intima degli intervistati vuole rappresentare ciò che è stato tolto alla normalità delle nostre vite, ma anche ciò che un ...

