Shell diventa "Innovation Partner" di Ferrari (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Shell, famosa multinazionale con sede nei Paesi Bassi, rinnova il suo storico accordo con la Scuderia Ferrari; cambia però una piccola parte nei termini del contratto, secondo cui Shell si impegnerà sulla strada che porterà la F1 ad essere più sostenibile di quella attualmente vissuta. Shell non sarà più solo fornitrice di olio e carburante, ma diventerà "Innovation Partner" della Scuderia Ferrari; come già noto, la casa di Maranello ha sempre dato il suo appoggio all'idea di rendere la F1 più ecologica e con tale scelta la Scuderia rinnova la sua volontà. Ferrari promuove Shell ad "Innovation Partner" Ferrari e Shell continueranno il loro ormai lungo percorso ...

