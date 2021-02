Sanremo 2021, un cantante risulta positivo al Covid: che succede ora? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Manca poco alla nuova edizione del Festival di Sanremo ma le notizie per Amadeus non sono per niente buone. Uno dei cantanti in gara, infatti, è risultato positivo e rischierebbe di non salire sul prestigioso palco dell’Ariston. Se i tempi di recupero saranno lunghi si opterà per la sostituzione. Un altro grattacapo per il conduttore che, come rivelato da egli stesso, sta cercando di costruire un Festival all’altezza delle aspettative anche perchè due super ospiti avrebbero declinato l’invito. Sanremo 2021: un cantante risulta positivo al Covid Neanche il tempo di far arrivare tutti i cantanti a Sanremo che spunta già il primo positivo al Covid-19. Si tratta di Moreno Conficconi degli ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 febbraio 2021) Manca poco alla nuova edizione del Festival dima le notizie per Amadeus non sono per niente buone. Uno dei cantanti in gara, infatti, ètoe rischierebbe di non salire sul prestigioso palco dell’Ariston. Se i tempi di recupero saranno lunghi si opterà per la sostituzione. Un altro grattacapo per il conduttore che, come rivelato da egli stesso, sta cercando di costruire un Festival all’altezza delle aspettative anche perchè due super ospiti avrebbero declinato l’invito.: unalNeanche il tempo di far arrivare tutti i cantanti ache spunta già il primoal-19. Si tratta di Moreno Conficconi degli ...

