Piemonte in zona gialla, per Cirio non ci sono dubbi: “I numeri dicono di si” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vuole restare in zona gialla il Piemonte e secondo il governatore Alberto Cirio ci sono tutte le carte in regola per continuare a essere una delle regione con le minori misure di contenimento del Covid. Mentre la decisione definitiva si conoscerà solo domani il presidente Cirio speiga che “Il pre-report arrivato nella notte ci dice che il Piemonte ha ancora i numeri da zona gialla, perchè la situazione complessivamente non è peggiorata ed è stabile. L’Rt, seppur lievemente in crescita, rimane comunque sotto l’uno”. Cirio fa quindi appello alle decisioni di Roma: “Noi siamo convinti che con questi numeri il posizionamento della regione sia da zona ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vuole restare inile secondo il governatore Albertocitutte le carte in regola per continuare a essere una delle regione con le minori misure di contenimento del Covid. Mentre la decisione definitiva si conoscerà solo domani il presidentespeiga che “Il pre-report arrivato nella notte ci dice che ilha ancora ida, perchè la situazione complessivamente non è peggiorata ed è stabile. L’Rt, seppur lievemente in crescita, rimane comunque sotto l’uno”.fa quindi appello alle decisioni di Roma: “Noi siamo convinti che con questiil posizionamento della regione sia da...

nuovasocieta : Piemonte in zona gialla, per Cirio non ci sono dubbi: “I numeri dicono di si” - quotidianopiem : Cirio: il Piemonte ha numeri da zona gialla, ma aspettiamo le decisioni di Roma - 100dr1ne : @Ansa_Piemonte Passare ogni settimana da una zona all'altra aiuta sì l'economia, ma ha effetti negativi sulle perso… - ovxymorique : Da domani il Piemonte rischia la zona arancione, giusto poco prima che io finisca finalmente la sessione ?????????? - sisalvichicovid : Quindi #Piemonte zona arancione rimandata? -