Napoli | de Magistris | “Distratto? No | sono impegnato h24”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– ”Il Paese ha bisogno di un Governo. Mi auguro che la fiducia possa finalmente dare un riferimento, una stabilità anche perché da sindaco in queste settimane non trovavo interlocutori e se questo è preoccupante, grave in tempi normali figuriamoci in tempi di pandemia. Che si insedi subito questo Governo è una buona notizia”. Lo ha detto il sindaco di, Luigi de, a radio Crc, all’indomani del discorso del presidente del consiglio, Mario Draghi, al Senato. Deha tuttavia aggiunto: ”Dal punto di vista politico non trovo nulla di buono in una maggioranza in cui dentro citutti, si assiste a una sorta di commissariamento della politica generale e a un tentativo immediato di smarcarsi”. ”Non mi sto distraendo,...