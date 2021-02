MAndarini e arance per i più bisognosi, il Museo Capodimonte dà il via al progetto “Nessuno escluso” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Al Museo Real Bosco di Capodimonte parte il progetto “Nessuno escluso“. Un’iniziativa volta a donare le arance ed i MAndarini del frutteto dello spazio verde di Capodimonte ai più bisognosi. Le arance e i MAndarini del frutteto reale del Giardino Torre del Bosco di Capodimonte per i più bisognosi dopo i difficili mesi vissuti a causa della pandemia. I volontari di Emergency, insieme agli operai della ditta Euphorbia che si occupa della cura del verde nel Real Bosco, hanno raccolto stamattina gli agrumi per donarli al progetto “Nessuno escluso” nella città di Napoli. Nato a fine ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – AlReal Bosco diparte il“. Un’iniziativa volta a donare leed idel frutteto dello spazio verde diai più. Lee idel frutteto reale del Giardino Torre del Bosco diper i piùdopo i difficili mesi vissuti a causa della pandemia. I volontari di Emergency, insieme agli operai della ditta Euphorbia che si occupa della cura del verde nel Real Bosco, hanno raccolto stamattina gli agrumi per donarli al” nella città di Napoli. Nato a fine ...

