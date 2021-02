Lombardia arancio e 5 Regioni in bilico Anche scuole e asili ora sono a rischio

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Francesca Angeli Domani il report dei tecnici. Crescono i contagi nella regione, a Milano Rt sopra 1. Il governo insiste con le mini-zone rosse per almeno due settimane, ma l'opzione (estrema) del lockdown non è più esclusa Micro zone rosse in tempi strettissimi per almeno due settimane nel tentativo di evitare un lockdown generalizzato. E se necessario tutte lechiuse,nidi, materne ed elementari. Passaggio automatico nella zona asuperiorequando l'indice di trasmissione sfiora il limite di 1 per l'ne e di 1,25 per il rosso. E già da domenica o al massimo lunedì almeno 5candidate all'ne, in testa ladove in 24 ore siregistrati ...