Governo, Grillo: "Perseveranza alla Camera, 5S non sono più marziani" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel giorno della fiducia alla Camera per il Governo Draghi e dopo il 'no' al Senato di 15 senatori M5S – poi espulsi dal gruppo parlamentare -, arriva il post del 'padre nobile' Cinquestelle Beppe Grillo. "Oggi, alle 21,55 la sonda Perseverance atterrerà su Marte. alla stessa ora, la Perseveranza atterrerà su un altro Pianeta. La Terra. Più precisamente alla Camera dei deputati. I Grillini non sono più marziani. I Grillini non sono più marziani", scrive il garante del M5S sul suo Blog. L'espulsione dei 15, comunicata in serata dopo il voto dal reggente Vito Crimi, ha provocato intanto un nuovo terremoto in casa 5 Stelle. La linea dura non frena infatti il fronte del no anche ...

