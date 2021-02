Giulia De Lellis, baci e coccole hot a letto con Carlo Beretta – FOTO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Giulia De Lellis sorprende i suoi fan e pubblica immagini intime a letto con il fidanzato Carlo Beretta. Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta. Erano in molti a scommettere contro la nuova relazione dell’influencer dopo la fine della storia con lo storico ex Andrea Damante. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 18 febbraio 2021)Desorprende i suoi fan e pubblica immagini intime acon il fidanzato. Procede a gonfie vele la storia d’amore traDee il fidanzato. Erano in molti a scommettere contro la nuova relazione dell’influencer dopo la fine della storia con lo storico ex Andrea Damante. L'articolo proviene da Leggilo.org.

MeloneAzzurro : Bimbe di Giulia de Lellis chi? #tzvip #gfvip - Giulia78595022 : @SUNSHINEYEOL92 Ma non è vero, giulia de Lellis è arrivata in finale - wrldtaetae : non la mia estetista che fa commenti sulla mia acne e mi dice di seguire la cura di giulia de lellis ?? - martypicci : Le rosiners età media 12 anni ?? le vedo come le bimbe di Giulia De Lellis 2.0 con l'unica differenza che le rosine… - Patry_P_ : @HSilviaconsta Nemmeno io. Ci sono sempre state le varie fazioni, i fan un pó esaltati. Ma questi livelli mai. Prop… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia De Lellis: "Sono sconvolta" Giulia De Lellis rimasta basita dall'atteggiamento velenoso di alcuni misteriosi volti dello spettacolo nei suoi confronti. In queste ore, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso un post ...

Giulia De Lellis coccole hot a letto e sorpresa per il compleanno di Carlo "Un anno, un mese e un giorno dopo di me sei venuto al mondo? Tu sei il mio angelo, tu sei il mio amore. Grata e fortunata per averti nella mia vita! Buon compleanno Lo". Giulia De Lellis festeggia i 23 anni del fidanzato Carlo Gussalli Beretta, Lo come lo chiama lei. Sui social le dediche romantiche, i baci, le coccole nel letto e il brindisi di coppia. "Mi rendi ...

GF Vip 19 febbraio: Giulia e Stefania a rischio eliminazione GF Vip 19 febbraio: Giulia e Stefania a rischio eliminazione, chi abbanonderà la casa? Questo e altre anticipazioni solo su Mam-e.it ...

