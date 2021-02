GF Vip, Dayane Mello perde la testa e umilia Andrea Zenga. La frase choc rimbomba nella casa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono ormai in guerra totale. Da quando la siciliana si è avvicinata e si è baciata con Andrea Zenga, la situazione è precipitata in pochissimo tempo. A tal punto che nelle ultime ore l’ormai ex di Giuliano Condorelli ha avuto un crollo emotivo. Infatti, è scoppiata a piangere ed ha manifestato la volontà di andare via. Non sappiamo se adesso con questo umore sotto i tacchi Rosalinda sarà consolata dalla Mello, anche se le due sembrano lontanissime. Ma nelle ultime ore è accaduto dell’altro. Dayane Mello è finita nel vortice delle polemiche per una frase offensiva proferita nelle scorse ore. Difficile immaginare che saranno assunti provvedimenti disciplinari, visto che non si è trattato di una bestemmia, ma il pubblico ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò esono ormai in guerra totale. Da quando la siciliana si è avvicinata e si è baciata con, la situazione è precipitata in pochissimo tempo. A tal punto che nelle ultime ore l’ormai ex di Giuliano Condorelli ha avuto un crollo emotivo. Infatti, è scoppiata a piangere ed ha manifestato la volontà di andare via. Non sappiamo se adesso con questo umore sotto i tacchi Rosalinda sarà consolata dalla, anche se le due sembrano lontanissime. Ma nelle ultime ore è accaduto dell’altro.è finita nel vortice delle polemiche per unaoffensiva proferita nelle scorse ore. Difficile immaginare che saranno assunti provvedimenti disciplinari, visto che non si è trattato di una bestemmia, ma il pubblico ...

