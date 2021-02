Gf Vip 5, insulti e minacce per Carlotta Dell’Isola dopo le critiche a Zenga (Di giovedì 18 febbraio 2021) dopo le polemiche suscitate per le critiche ad Andrea Zenga, arrivano per la ragazza, ex concorrente del Gf Vip, insulti e minacce Carlotta Dell’Isola è un ex concorrente del Grande Fratello 5. E’ stata duramente attaccata per aver criticato Andrea Zenga, “colpevole” di averla mandata in nomination. E dopo le polemiche per le critiche sollevate ad Andrea dopo la sua nomination che le è costata il reality, Carlotta è stata preda di insulti e persino minacce. Intervistata da Novella 2000, Carlotta Dell’Isola ha detto: “Me ne hanno dette di ogni. Non mi sento in colpa, chiunque al posto mio, ci sarebbe rimasto male, se a ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021)le polemiche suscitate per lead Andrea, arrivano per la ragazza, ex concorrente del Gf Vip,è un ex concorrente del Grande Fratello 5. E’ stata duramente attaccata per aver criticato Andrea, “colpevole” di averla mandata in nomination. Ele polemiche per lesollevate ad Andreala sua nomination che le è costata il reality,è stata preda die persino. Intervistata da Novella 2000,ha detto: “Me ne hanno dette di ogni. Non mi sento in colpa, chiunque al posto mio, ci sarebbe rimasto male, se a ...

